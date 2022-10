Jessica Pelizon | la sorella di Nikita contro Elenoire | “Sotto c’è un uomo”

Leggi su biccy

(Di venerdì 28 ottobre 2022)Ferruzzi ieri sera è uscita dal GF Vip dopo le sue affermazioni. Nell’ultima settimana infatti l’ex gieffina ha in più occasioni attaccato la coinquilina e questo non ha infastidito solo il pubblico, ma anche. Ladisul suo profilo Facebook pubblico ha pubblicato un post sulla Ferruzzi…al post una ragazza (in un italiano bislacco) ha offeso: “Staspecie de barba me fa’ schifo! La xe’ rifatta e brutta come la me**a”. Ma è la risposta dia stupire: “Perché c’è un. Premetto che io non ho nullanessun orientamento, il problema qui ...