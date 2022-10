Jessica Morlacchi rompe il silenzio su Memo Remigi e Anna Pettinelli confessa | “È successo anche a me”

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ha finalmente rotto ilsu quanto accaduto la scorsa settimana a Oggi È Un Altro Giorno. Un caso passato inosservato fino a quando Striscia la Notizia non ha fatto luce sull’accaduto, nonostante la trasmissione di Rai1 avesse già preso provvedimenti interni allontanando il cantante e risolvendo il contratto. “Questo è il post che non avrei mai voluto scrivere” – ha scrittosu Instagram – “Ma adesso vivo una situazione di tale dispiacere e disagio che ho deciso dire ile dire la mia sulle conseguenze di quel video che tutti avete visto e che ora mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro a nessuno. Quandoha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un ...

