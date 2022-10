Jessica Morlacchi rompe il silenzio dopo lo scandalo a Oggi è un altro giorno | “Quando Memo Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ieri,è stato licenziato ufficialmente dal programmaè un, perché nella puntata del 21 ottobre ha palpeggiato la sua collega. La cantante che fa parte degli ‘Affetti stabili’ del programma di Rai 1 ha volutore iled ha pubblicato un lungo post su Instagram.ha ripercorso tutta la vicenda ed ha sottolineata come si è sentita in quel momento: Questo è il post che non avrei mai voluto scrivere ma adesso vivo una situazione di tale dispiacere e disagio che ho deciso dire ile dire la mia sulle conseguenze di quel video che tutti avete visto e che ora mi sottopone a una pressione mediatica che non auguro ...