Jessica Morlacchi rompe il silenzio dopo il gesto di Memo Remigi | la replica

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ilildi: ecco cosa è emerso dalle sue paroleè stata nelle ultime ore al centro di una polemica che la vede protagonista a causa di uninaspettato dell’artista. Nel corso della puntata del 21 ottobre della trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai Uno, il cantante ha fatto scivolare la sua mano sul lato B dell’ex cantante dei Gazosa. Leggi anche –> tensione in casa tra giaele de dona e alberto de pisis laccaduto Ladi: ecco cosa è emerso Come riporta il Corriere, poche ore fa ...

Il clamore suscitato dalla palpatina, che il cantautore ha dato al fondoschiena didurante la trasmissione Oggi è un altro giorno , è alimentato dalle nuove dichiarazioni rilasciate ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 28 ottobre 2022 troviamo la sospensione di Memo Remigi da 'Oggi è un altro giorno' per le presunte molestie ae la prossima uscita delle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La cantante pubblica un post su Instagram in cui chiarisce la sua posizione: “Sono contenta che Remigi abbia chiesto scusa, forse per età, ...