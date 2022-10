Jessica Morlacchi | la reazione del fidanzato Davide dopo che Memo Remigi l’ha palpata a Oggi è un altro giorno

Il dettaglio della mano di Memo Remigi che scivolava un po' troppo in basso verso il fondoschiena dinon è sfuggita al popolo dei social. E in poche ore il video della "palpata" in diretta a "Oggi è un altro giorno" su Rai 1 è diventato virale facendo scoppiare la bufera sul ...Memo Remigi fuori dalla Rai per molestie ai danni della cantante, Elenoire Ferruzzi fuori dal Grande Fratello Vip ...aveva dato alla Morlacchi una “pacchettina sul culo” del tutto innocente come “segno di portafortuna alla trasmissione’. Proprio per questo, oltre a dichiararsi stupito del fatto che non riuscisse a ...Cosa ha detto Jessica Morlacchi del vile gesto di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno Le sue parole all'interno dell'articolo!