Jerry Lee Lewis morto | la leggenda del rock aveva 87 anni

Lewis di recente è entrato nella Country Hall of Fame, ma non è stato in grado di partecipare alla cerimonia perché influenzato. Con lui è stato ammesso anche lo scomparso Keith Whitley. ...È morto a 87 anniLewis , mito del rock 'n' roll e autore di grandi successi entrati di diritto nella cultura pop mondiale. Tra questi Great balls of fire , rilanciato negli anni anche dal film Top gun di cui ...VARESE, 28 ottobre 2022-I l mondo della musica piange la scomparsa di Jerry Lee Lewis. Il grande artista, di cui solo pochi giorni fa era stata annunciata per errore la morte, si è davvero spento oggi ...Jerry Lee Lewis è morto: addio al rocker di Great Balls of Fire. Aveva 87 anni ed è scomparso dopo una breve malattia.