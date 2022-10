Jerry Lee Lewis morto a 87 anni | addio alla leggenda del rock ' n' roll

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022)Leedel'n'i cui dischi esplosivi, le esibizioni infuocate e gli scandali della vita reale lo hanno reso una figura affascinante e temibile, èoggi 28 ottobre all'età di 87nella sua casa di Memphis. Famoso per successi come "Whole Lotta Shakin' Goin' On" e "Great Balls of Fire", il cantante e pianista americano ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammycarriera e due Grammy Hall of Fame Awards. L'agente diha annunciato la morte del cantante in una dichiarazione, dopo che la notizia prematura della sua scomparsa era stata diffusa dal sito Tmz all'inizio della settimana. La causa della morte non è stata rivelata.era stato ricoverato in ospedale ...