Jerry Lee Lewis è morto | la leggenda del rock aveva 87 anni

USA - 'Lewis non è morto ... come abbiamo riportato in precedenza. Ci è stato detto che la leggenda del rock 'n' roll è viva, vive a Memphis'. Lo scrive il sito Tmz, che aveva dato la notizia della ...Ieri sera, poco prima della mezzanotte, si sono sprecati sul web i coccodrilli suLewis, uno dei padrini del rock and roll, dopo che la testata americana TMZ (la stessa che ha dato per ...(Adnkronos) – E’ morto Jerry Lee Lewis. Il cantante, stella del rock n’ roll, aveva 87 anni. Il nome di Jerry Lee Lewis rimane legato soprattutto allo straordinario successo ottenuto nel 1957 con ...Addio al leggendario Jerry Lee Lewis. L'ultimo dei grandi pionieri del rock'n'roll, il "Killer" come veniva chiamato, è morto all'età di 87 anni nella sua casa di Memphis.