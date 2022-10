Italia | la penisola dell’ingiustizia | perché le disuguaglianze sono sempre più profonde di D De Masi

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) 1867. Marx pubblica il primo libro del Capitale in cui scrive: «L’accumulazione di miseria è proporzionata all’accumulazione di capitale. L’accumulazione di ricchezza all’uno dei poli è dunque al tempo stesso accumulazione di miseria, tormento di lavoro, schiavitù, ignoranza e degradazione morale al polo opposto». 1936. Keynes pubblica la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta in cui scrive: «Per mio conto, ritengo che vi siano giustificazioni sociali e psicologiche dirilevanti dei redditi e delle ricchezze, ma non di disparità tanto forti quanto quelle oggi esistenti». 2014. Il premio Nobel Joseph Stiglitz pubblica il saggioci importa la disuguaglianza e cosa si può fare per debellarla in cui scrive: «Più soldi vanno in alto (più di un quinto di tutto il reddito va all’1% al vertice), più persone ...