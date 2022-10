Italia-Francia rugby femminile in tv | Mondiali 2022 | orario sabato 29 ottobre | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al termine della prima fase a gironi della nona edizione della Coppa del Mondo di, in corso in Nuova Zelanda si sono delineati gli accoppiamenti per i quarti di finale: l’scenderà in campo contro ladomani,29. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 5.30 Il matchsarà il primo dei quarti di finale a giocarsi ed è inalle ore 05.30ne al Northland Events Centre di Whangarei, e sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena ed in direttasu Rai Play, Sky Go e NOW. CALENDARIO...