Ischia | anziana trovata morta in casa | corpo rinvenuto dopo dieci giorni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 90 anni è stata riieri sera nella suanella frazione di Vatoliere di Barano d’. L’non dava sue notizie da circa due settimane e non rispondeva alle chiamate telefoniche del figlio che ha deciso quindi di rivolgersi ai carabinieri che sono entrati incon l’aiuto dei vigili del fuoco. La donna è statanel giardino della abitazione, sotto un albero, ed il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Dalle notizie fornite dai familiari i militari hanno appreso che la donna soffriva di patologie cardiache e secondo un primo esame della salma, effettuato dai medici, il decesso sarebbe avvenuto da diversi, sembra una decina, per cause naturali. Non sono ...