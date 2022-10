Irruzione in casa | pestato il marito di Nancy Pelosi Choc negli Usa e mistero | come sta?

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ti Uniti: Pauldella Speaker della Camera, la donna che è al secondo posto nella linea di successione alla presidenza degliti Uniti, èto aggredito da un uomo entrato nell'abitazione della coppia a San Francisco. La notizia èta data dalla Cnn e confermata in una nota dall'ufficio della. Il sospetto aggressore èto arreto. La leader democratica, impegnataultimi giorni di campagna elettorale prima delle elezioni di midterm che si terranno l'8 novembre, non si trovava aal momento dell'aggressione al, che ha 82 anni. "Si ...

L'aggressore è stato fermato Il marito della Speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi , Paul, è stato "aggredito violentemente" da un aggressore che ha fattonella lorodi ...Il marito della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, Paul, è stato "aggredito violentemente" da un uomo che ha fattonella lorodi San Francisco. Pelosi si trova ora in ospedale e dovrebbe riprendersi completamente, ha detto il suo portavoce, Drew Hammill. La speaker Pelosi non si trovava nella ...Il marito di Nancy Pelosi, la speaker della Camera Usa, è stato aggredito in casa questa mattina. Fermato l'assalitore, si indaga sui motivi.Il marito di Nancy Pelosi si trova ora in ospedale. La Speaker della Camera non era nella residenza al momento dell’agguato. L’aggressore è stato fermato ...