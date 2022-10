Intestino e colon irritabile | il verdetto è scritto nel Dna | chi viene colpito dalla patologia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La sindrome delè unache colpisce circa il 50% degli italiani, in prevalenza donne. Le cause scatenati non sono ancora state identificate ma arriva una scoperta da un team internazionale guidato dal professor Mauro D'Amato e dal ricercatore Ferdinando Bonfiglio. Lo studio effettuato su 167.875 soggetti, provenienti da Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Svezia e Stati Uniti ha associato il corredo genetico con la frequenza dei movimenti intestinali. Perfezionando le informazioni genetiche è possibile ottenere una stratificazione dei pazienti in diversi gruppi di trattamento e terapie quindi più mirate. Grazie a questa scoperta vengono identificate nel Dna le nostre abitudini intestinali. L'azione dei nostri muscoli è quindi influenzata da degli specifici geni. Grazie a questa scoperta c'è anche la ...

Emergency Live IT

... dello stomaco,tenue e della colecisti) con predilezione per i percorsi di ...del gruppo oncologico multidisciplinare interaziendale Irst - Ausl Romagna per le patologie del- retto, ...... gonfiore eirritabile. A tal riguardo si può seguire comodamente in casa il protocollo ... le tossine alimentari e quindi a ridurre la formazione dei gas, per unin buona salute. ... Diverticoli: quali sono i sintomi della diverticolite e come si cura ROMA, 27 OTT - Scoperto il 'lato oscuro' del tumore all'intestino: non è nelle mutazioni genetiche, ma in quelle cosiddette 'epigenetiche', che influiscono sul modo in cui vengono espressi i geni senz ...MILANO - Scoperto il "lato oscuro" del tumore all'intestino: non è nelle mutazioni genetiche ... aprendo la strada all'individuazione di nuovi bersagli terapeutici contro il cancro al colon-retto, che ...