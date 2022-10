Interruzione idrica a Nettuno | chiudono scuole e uffici comunali | ecco quando

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Nettuno rimarrà nuovamente senza acqua. Per via di alcuni lavori di Acqualatina , che prevedono il collegamento con la nuova condotta di adduttrice in via Tarquinia, l'intero comune nettunese, escluse ...Il prossimo 2 novembre, dalle 14.00 alle 18.00, è prevista l'della forniturain un'ampia porzione di Corso Palladio per consentire le operazioni di collegamento delle nuove ... Nettuno, interruzione idrica: scuole chiuse giovedì 3 novembre - Cronaca Ennesima interruzione del servizio idrico nel comune di Nettuno. Ad annunciarlo il gestore Acqualatina che comunica ...Aridace Maurizio Cacciavillani. Il nome dell’ex vice – sindaco e assessore della giunta Carosella, invocato a gran voce dalla popolazione agnonese che da oltre un mese e mezzo convive con ...