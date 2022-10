Inter | Antonello | “Da Digitalbits motivazioni infondate Contatti con nuovo sponsor”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “La crisi del settore delle valute digitali si è incrementata. Non sono stati versati i soldi daconche riteniamo. Abbiamo chiesto adempimento e abbiamo sospeso la visibilità dello, fatta eccezione per la maglia da gioco della prima squadra maschile di calcio, sulla quale, per il momento, è stato invece ritenuto opportuno mantenerlo. Qualora non si arrivasse ad un accordo, il club si tutelerà con azioni legali. Abbiamo già attivato discussioni con possibili nuovi, in modo da far subentrare ilpartner il prima possibile”. Lo ha detto Alessandro, CEO Corporate dell’, nella conferenza stampa a margine dell’assemblea degli azionisti. SportFace.