(Di venerdì 28 ottobre 2022). “Brilla per propensione all’export e diversificazione; detiene il primato del più basso tasso di disoccupazione nazionale (3% vs 9% italiano). La provincia diè tra le campionesse d’Europa nell’industria manifatturiera avanzata”. Comincia così un articolo pubblicato suItalia chela nostra provincia, “tra le più innovative e produttive d’Italia”. Ve lo proponiamo integralmente. Alle porte della città scorre un muro rosso in alluminio estruso, alto dieci metri, lungo un chilometro e con nome dettato dal pragmatismo orobico. È il Kilometro Rosso, parco scientifico tra i più brillanti d’Europa, luogo di ricerca e impresa, cuore dell’innovazione della Bergamasca, dove la modernizzazione dei prodotti e dei processi produce una manifattura di medio-alto livello ...

BergamoNews.it

Avvicinandoci possiamo invece osservare unaimmersa nel verde, perfettamente inserita ... Unisce bellezza e funzionalità'Questo importantissimo premio ci riempie di soddisfazione -......Creativity Week 2022 intende continuare a dare visibilità e spazio alla parte piùed ...scoprire la nuova realtà del 'Galdi Village' realizzato in un edificio che affianca la sede... “Innovativa e produttiva”: Forbes celebra Bergamo, paese del “Mola mia” L'intesa siglata lo scorso gennaio in maniera unitaria tra Leonardo e le organizzazioni sindacali ha rappresentato un passaggio fondamentale per il superamento di una fase legata al ...Il nuovo contratto Fincantieri inoltre riconosce permessi retribuiti per l’inserimento dei figli al nido e scuole materne ...