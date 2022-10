Infortunio Brahim Diaz | aggiornamenti da Milanello | ecco come sta

(Di venerdì 28 ottobre 2022)sul fantasista spagnolo direttamente dasta Oggi il Milan si è ritrovato aper l’allenamento mattutino in vista del Torino. Buone notizie per Pioli. Stando a quanto riportato dalla redazione di Milannews24, infatti,è tornato a lavorare con il resto del gruppo rossonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Diaz, aggiornamenti sul fantasista spagnolo direttamente da Milanello: ecco come sta Oggi il Milan si è ritrovato a Milanello per l'allenamento mattutino in vista del Torino. Buone ......il belga ha la necessità di mettere ancora minuti nelle gambe post guarigione dall'... condita dal primo gol con la maglia del Milan e anche con l'assist del momentaneo 2 - 0 diDiaz. ...I rossoneri ora devono riscattare lo spagnolo dopo le brillanti prestazioni: la situazione fra riscatto e controriscatto ...Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello e in gruppo ha lavorato anche Brahim Diaz, che quindi è pienamente recuperato dalla contrattura al gluteo ...