Inflazione vola ad ottobre | +11 | 9% | al top da 1984

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Impennata dell’, un record che non si registrava da marzo. Secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento del 3,5% su base mensile e dell’11,9% su base annua (da +8,9% del mese precedente). E’ quanto emerge dalle rilevazioni dell’Istat. Bisogna risalire a marzoper un tendenziale dell’indice generale Nic come quello che si è registrato ad. L’acquisita per il 2022 è pari a +8,0% per l’indice generale e a +3,7% per la componente di fondo. Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta del 4,0% su base mensile e del 12,8% su base annua (da +9,4% nel mese precedente). La forte ...