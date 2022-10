Inflazione | l’economia di guerra richiede nuovi strumenti Anzi | vecchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) di Mario Pomini* A volte anche un piccolo episodio che ci capita risulta veramente illuminante e riassume in maniera magistrale molti concetti, anche difficili. A me, da economista, è capitato con l’quando sono andato a ritirare la pizza da asporto che avevo ordinato. Accanto alla cassa c’era un avviso, non tanto grande, che informava i clienti che a seguito dell’aumento del costo dell’energia i prezzi delle pizze erano stati aumentati. Improvvisamente mi sono accorto che questo scarno avviso conteneva tutto, o quasi tutto quello che è utile sapere per capire e affrontare la pericolosa trappola dell’. In primo luogo, mi sono chiesto mentalmente che cosa accadrà ai prezzi delle pizze quando quelli dell’energia torneranno alla normalità. La mia risposta è stata: nulla, cioè non terneranno indietro. L’incremento di adesso, determinato ...