Inflazione al 12% a ottobre Volano i prezzi Come nel 1984

...lavorati (da +11% a +,9%) e degli Altri beni (da +4% a +4,5%). Rallentano invece i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,7% di settembre a +5,1%). L'..."Il terzo trimestre e' stato caratterizzato da tassi d'interesse in aumento,elevata e ... possiede azioni in 9.400 societa' e alla fine di settembre valeva.216 miliardi di corone.Continua ad accelerare l’inflazione e per il mese di ottobre sfiora il 12%. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo ...ITALIA - Impennata dell'inflazione a ottobre. Secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo ...