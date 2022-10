Inflazione a +12% in un anno | economia verso la recessione

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il nuovo Governo dovrà affrontare una forte accelerazione dell’in Italia. A ottobre il tasso di crescita dei prezzi al consumo sfiora ilrispetto a unfa. Un livello a cui non si assisteva dal 1984. Secondo le stime preliminari sull’, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra a ottobre un aumento del +3,5% su base mensile e del+11,9% su base annua (da +8,9% del mese precedente). “Bisogna risalire al marzo 1984 per un tendenziale dell’indice generale NIC pari a +11,9%” commenta l’Istat. “La forte accelerazione si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici (da +44,5% di settembre a +73,2%) e, in misura minore, ai prezzi dei beni alimentari (da +11,4% a +13,1%).” Foto Ansa/Epa Adam VaughanSempre secondo le stime, inoltre, i ...

