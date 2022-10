(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ancora un, e sarà la terza volta, per decidere se interdire o meno, dalle funzioni il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di, Rocco Damone. Che è indagato nell'ambito dell'su presunte irregolarità nei concorsi diL'articolo proviene daPost.

Firenze Post

Il professore ha illustrato i risultati dell'indagine al congresso didella riproduzione, ... soltano in seguito l'Arpav parteciperà all'e al monitoraggio. Per quanto riguarda l'...... Carlo Siciliano, direttore del dipartimento didel lavoro e di igiene ambientale della ... Al centro dell', la barca (oggetto di confisca) che Siciliano avrebbe venduto ad Arnesano a ... Inchiesta medicina Firenze: nuovo Riesame per dg Careggi. Lo ha deciso la Cassazione Che è indagato nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nei concorsi di medicina. La corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso della procura fiorentina contro l’ordinanza con la ...Roma, 28 ott. (askanews) - Il nuovo governo cambia sul Covid. Addio al bollettino giornaliero con i casi, i ricoveri e i decessi, che diventa settimanale. Ad annunciarlo, il ministro della Salute Oraz ...