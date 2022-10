Inchiesta Juve | Allegri | Agnelli ha rasserenato | ora risponda campo

La Gazzetta dello Sport

... in società ci sono persone straordinarie, adesso noi dobbiamo dare risposte sul campo": questo il commento di Massimiliano Allegri sulla situazione della Juventus, al centro di un'...Crisi, Allegri fa chiarezza sui giovani. Sull'Allegri è lapidario ("C'è stato un comunicato, il presidente ha rassicurato tutti e noi dobbiamo dare solo delle risposte sul campo") ... Plusvalenze, stipendi e... CR7: inchiesta di Torino, la Juve rischia (ANSA) - TORINO, 28 OTT - "C'è stato un comunicato della società poi il presidente Agnelli ha rasserenato tutti: in società ci sono persone straordinarie, adesso noi dobbiamo dare risposte sul campo": ...Questo perché di recente è uscita la notizia del ritrovamento del documento in questione, non inserito nel bilancio della Juventus (valore di 20 milioni di euro). La Procura della Figc ha chiesto alla ...