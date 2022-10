Inaugurata la 43esima Campionaria | immediato successo di pubblico

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Bergamo. Ha preso il via nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre alla Fiera di Bergamo laedizione della, la fiera multisettoriale di Promoberg dedicata al commercio e ai servizi (una quarantina i settori merceologici rappresentati) di scena sino a martedì 1° novembre (festa di Ognissanti, chiusura ore 19). Ilanche questa volta è accorso già numeroso al polo fieristico di via Lunga per partecipare da protagonista alla ‘fiera delle fiere’ di Promoberg, tra idee, novità e tradizioni. Contestualmente all’orario di apertura al, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione, presenti numerose autorità e rappresentanti istituzionali, delle forze dell’ordine, del mondo economico e associativo. A fare gli onori di casa il presidente di Promoberg, Luciano Patelli, affiancato da Alberto Capitanio, ...