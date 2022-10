Impennata dell’inflazione | a ottobre schizza all’11 | 9% 3 | 5% su base mensile

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 ottobre 2022). Secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento del 3,5% sue dell’11,9% suannua (da +8,9% del mese precedente). E’ quanto emerge dalle rilevazioni dell’Istat. La forte accelerazionesutendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +44,5% di settembre a +73,2%) sia regolamentati (da +47,7% a +62,1%) sia non regolamentati (da +41,2% a +79,5%), e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari (da +11,4% a +13,1%), sia lavorati (da +11,4% a +13,4%) sia non lavorati (da +11,0% a +12,9%) e degli Altri beni (da +4,0% a +4,5%). Rallentano invece i ...