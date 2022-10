Immigrazione | con il governo Meloni | Senaldi all' attacco | Per Lamorgese tutti muti Ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Pietro, condirettore di Libero. Iniziamo con il titolo del quotidiano "Marcio su Roma", per il centenario della marcia su Roma.scrive di: "Piantedosi è un ministro tecnico, ha sequestrato i barconi delle Ong, come faceva la, ma lei era di sinistra e i giornali non ne parlavano...", insinua. Sarà arrivato il momento degli accordi bilaterali? Dobbiamo preoccuparci di una nuova ondata di Covid? Secondono, "con l'inverno è normale un aumento delle infezioni, ma il virus non uccide più". Sul tetto al contante: "Siamo sulla linea di Padoan", commenta il giornalista, "il centrosinistra fa polemica, non hanno altro da fare". In merito alla politica estera: "Zelensky la smetta di lamentarsi con i ...