Ilary Blasi Ha Deciso! Isola Dei Famosi Sì O No?

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022)dopo la chiacchierata separazione da Francesco Totti, sembrava intenzionata a prendersi un anno di pausa dalla Tv. Non sarà così, visto che é data per certa la sua presenza come conduttrice all’dei2023. Di certo lanon vorrà rinunciare al compenso stratosferico che la produzione e Mediaset le pagano per condurre il reality. Ecco gli ultimi aggiornamenti sue il futuro in Tv: la rivedremo all’deicontinua ad essere al centro dell’attenzione mediatica dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti. La conduttrice sino ad ora, si é tenuta alla larga dal piccolo schermo. Non ha rilasciato nessuna intervista ...