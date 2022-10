Il treno verso Kiev riparta | anche con la spinta dell’Italia I consigli di Sessa

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo i voti i dossier. Iniziano per il nuovo governo le ministeriali europee, mescolate ai vertici che Giorgia Meloni avrà, ad esempio, con il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg (con cui c’è già stata una telefonata al pari di Joe Biden) e con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Layen, in attesa di preparare i primi viaggi (Bruxelles il prossimo giovedì, Sharm el Sheik per Cop27, Bali). Radiografia dei primi passi: dossier e obiettivi, con sullo sfondo la mini crisi fra Berlino e Parigi e le trivelle in Adriatico annunciate. In viaggio Bruxelles, prima o poi, poi Cop27 , G20 (a Bali). Il 7 novembre ci sarà l’Eurogruppo con i ministri delle Finanze e il 15 dicembre il primoo europeo a cui Giorgia Meloni prenderà parte. Questi i primi impegni internazionali del governo. Quali gli errori da non commettere in ...