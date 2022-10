Il tragico destino del canadair 28 e quella volta che intervenne per domare un incendio a Bellolampo

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Unquello del28, che ieri pomeriggio intorno alle 16 si è schiantato sull’Etna, provocando la morte dei due piloti, ritrovati solamente nel pomeriggio di oggi, dopo 24 ore di ricerche. Una tragedia che non si scorda. Chi fa il pilota deilo fa ogni giorno con passione, ma soprattutto con sacrificio, rischiando la vita con manovre, spesso estreme, per gettare acqua alle fiamme, spegnendole solamente dopo tanti lanci. Ci si alza a qualsiasi ora, in pieno giorno o in piena notte, e si parte con destinazione “prossimo”. Oggi, io stesso, per puro caso, ho ritrovato una fotografia del28 mentre prestava servizio il 10 luglio 2019 a Palermo. Era una giornata caldissima, soffiava un forte vento di Scirocco, forse si toccarono anche i 40 ...