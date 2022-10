Il Titanic è aperto ai sub | 250 mila dollari per vedere il relitto

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un’azienda sta organizzando un viaggio negli abissi previsto per il 2023, per poter osservare da vicino ildella nave affondata ormai 110 anni fa 250per avere accesso aldel, otto giorni e sette notti per “salirci”. Il presidente di Ocean Gate Expeditions, ha deciso di organizzare una nuova spedizione per visitare il famosissimodall’11 al 19 maggio 2023. Sei persone si avventureranno dal porto di St. John’s Newfoundland, in Canada.-fonte webBreve storia delSi tratterà di un’immersione alquanto complicata, e anche parecchio esosa, non certo per tutti. Ildella nave più nota al mondo, è a 3.800 metri sotto il livello del mare da ben 110 anni, ossia ...

Ho fatto molti sacrifici nella mia vita per poter arrivare al. Non ho una macchina, non mi sono ancora sposata, non ho figli. E tutte queste decisioni sono state prese perché volevo andare ... «Non ho una macchina, non mi sono ancora sposata, non ho figli. E tutte queste decisioni sono state prese perché volevo andare sul Titanic». In tanti desidererebbero visitare il relitto del ...Un biglietto da 250mila dollari, otto giorni e sette notti per "salire" sul Titanic. Stockton Rush, presidente di OceanGate Expeditions, ha lanciato una nuova spedizione alla volta del relitto più fam ...