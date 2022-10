Il ministro Schillaci conferma | «Reintegro dei medici sospesi per inadempienza all’obbligo vaccinale»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Come annunciato, è in arrivo un provvedimento che consentirà ilin servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per. Lo ha annunciato ildella Salute Orazioin una nota, dichiarando anche la sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che diventerà cadenza settimanale. «Ildella Salute Orazio, a sei mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto ...

Nel periodo 5-18 ottobre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,11 (range 1,00-1,23), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 1,27) e superiore al valore sog ...Nelle prossime settimane è prevista una nuova ondata di casi di coronavirus legata a nuove sottovarianti di Omicron, avverte l'Ema ...