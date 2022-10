Il meteo di venerdì | domina l’anticiclone africano Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 ottobre 2022) PrevisioniItalia: Al Nord cielo poco nuvoloso ma con banchi di nebbia al primo mattino in Val Padana, specie lungo il corso del Po, e velature o stratificazioni alte in transito. Temperature stabili, massime tra 22 e 25. Al Centro poco nuvoloso, salvo foschie o banchi di nebbia al mattino su pianure interne e fondovalle, con velature di passaggio dal pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 26. Al Sud cielo poco nuvoloso, salvo qualche addensamento sulle zone ioniche. Temperature in lieve calo, massime tra 22 e 27. EvoluzioneLazio Dominio anticiclonico su Toscana, Umbria e Lazio. Poche nubi nel corso del giorno, nebbie o nubi basse nelle valli interne in progressivo sollevamento nel corso del mattino. Valori massimi molto elevati per il periodo con punte di 27°C. Venti deboli. Mare poco ...