Il governo cancella il bollettino giornaliero e reintegra i medici no vax Mattarella | “Il Covid non è sconfitto”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Appena insediato, ilprepara il cambio di rotta nella gestione della pandemia. Il neoministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che ie altri membri del personale sanitario sospesi per inadempienza all’obbligo vaccinale sarannoti prima ancora della scadenza della sospensione (prevista a fine anno), con l’annullamento delle rispettive multe. Inoltre ilcon i dati relativi all’andamento della pandemia di-19 sarà interrotto e diventerà settimanale. Misure che rientrerebbero in un “progressivo ritorno alla normalità”, secondo quanto affermato dal ministero in una nota. La sospensione del, contestata da alcuni esperti che lo giudicano uno strumento ancora importante ...

La scelta fatta già ieri dal, i primi annunci, sono profondamente sbagliati. Il messaggio è 'liberi tutti', il contrario a tutto ciò che è stato fatto in questi anni, salvando vite umane". Lo ...Ilil Covid Verso l'addio alle mascherine negli ospedali dal primo novembre. E spunta l'ipotesi di togliere le multe ai No Vax Covid, gli esperti divisi sul bollettino quotidiano: "...Nel periodo 5-18 ottobre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,11 (range 1,00-1,23), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 1,27) e superiore al valore sog ...Speranza e le sue regole "cancellate" dal successore: "Ho seguito la scienza e noi andiamo a testa alta per tutto quello che abbiamo fatto" ...