Il ghiaccio marino risponde subito al cambio climatico

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilai cambiamenti della temperatura – Uno studio internazionale condotto da due istituti di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Isac) e Istituto di scienze polari (Isp) – in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Università di Padova e con diversi altri istituti internazionali (AWI, CIC, CSIC, PSI), ha ricostruito, ad alta risoluzione temporale, l’evoluzione della copertura dinella regione sub-polare compresa tra la Baia di Baffin e il Mare del Labrador, prendendo in esame una serie di oscillazioni repentine del clima avvenute tra 36 e 44 mila anni fa. La ricerca è pubblicata su Pnas (Proceedings of the National Academy of Science). “Il lavoro – spiega Federico ...