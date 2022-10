Il Garante del Mercato ha costretto quattro fornitori energetici a stralciare gli aumenti applicati illegalmente

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti devono prendere delle misure per ripristinare le vecchie condizioni economiche cambiate unilateralmente in modo illegale, e che hannoanche alcuni clienti a cambiare....

Altalex

...che offre una prova magistrale nel ruolo di Shylock (niente da invidiare all'Al Pacinofilm ... pur avendo impegnato i suoi beni in traffici rischiosi, non esita a farsiper l'amico Bassanio ...Le preoccupazionisi sono indirizzate "verso i potenziali rischi che potrebbero determinarsi da un uso improprio di un dato personale, quale è appunto la voce". Ilper la ... Anagrafe Nazionale: parere favorevole del Garante privacy per lo schema di decreto Non a caso qualche giorno dopo le elezioni politiche del 25 settembre, quando FakeYou è diventato un fenomeno virale per gli audio (falsi) di Giorgia Meloni, il Garante della privacy ha aperto ...Perché la disabilità è una condizione che tocca tutti, ma in modo particolare chi la vive nel quotidiano direttamente o ...