Borsa Italiana

Movimento moderatamente positivo per l' indice del settore, che registra piccoli passi avanti, performando peggio dell' indice dei giganti europei delle, che, invece, si mostra brillante sul mercato. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 7.102,9, in aumento di 29,4 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l' indice ...Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+2,35%),(+1,21%) e utilities (+1,19%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nelbeni di ... Il comparto telecomunicazioni in Italia in lieve rialzo (+0,41%) Giornata in moderato rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.Area Studi Mediobanca ha reso disponibile il suo report annuale dedicato al mondo delle telecomunicazioni: sono stati analizzati i dati dei primi sei mesi 2022 e del quinquennio 2017-2021 delle 30 mag ...