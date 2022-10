Il Commissario europeo per il mercato interno ha detto che Twitter è tenuto a rispettare le regole dell’UE

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Thierry Breton, ilper il, ha scritto in un tweet: «In Europa l’uccellino volerà secondo le nostre». L’«uccellino» è il noto simbolo del social networke il tweet di Breton è una risposta a quello pubblicato poche ore prima da Elon Musk, che oggi ha comprato. Musk ha scritto nel suo tweet che «l’uccellino è stato liberato». @elonmusk In Europe, the bird will fly by our rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022 Breton ha poi pubblicato un breve video registrato a Maggio e già pubblicato sudallo stesso. Nel video, Breton parla con Musk del Digital Services Act, una proposta legislativa ...