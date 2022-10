Il caso Romeo e i troppi fautori della «pace per procura»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’incredibile discorso pronunciato mercoledì in Senato dal capogruppoLega, Massimiliano, convinto che sullanon bisognerebbe dire «decideranno gli ucraini», bensì «deciderà la comunità internazionale, nell’interesse dell’Ucraina», ha suscitato ieri la comprensibile irritazione di Kyjiv («In quasi tutti i paesi ci saranno politici che cercheranno di compiacere Putin», ha detto tra l’altro il portavoce del ministro degli Esteri). Ma avrebbe meritato maggiore attenzione anche in Italia, anzitutto da Giorgia Meloni, alla quale del resto l’intervento diera indirizzato, con chiari riferimenti polemici, a partire dall’affermazione, pronunciata poco prima dalla presidente del Consiglio, secondo cui lanon si otterrebbe «sventolando bandiere arcobaleno» (che in ogni ...

di Marco Cremonesi Il capogruppo al Senato ha chiesto "negoziati" di pace": non capisco la polemica Le parole del capogruppo leghista Massimilianodiventano uninternazionale. Per la durissima presa di posizione che suscitano ai massimi livelli del governo ucraino. Ma ne accenna anche la portavoce del ministro degli Esteri russo ...