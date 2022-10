Il Canadair 28 precipitato anche nei cieli di Monreale | Arcidiacono | “Onore a voi cari angeli”

Due destini incrociati, quelli di Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli, i due piloti dispersi dopo l'incidente di ieri in cui unsi è schiantato a causa di un urto di un'ala sul monte Calcinera, a Linguaglossa, paese alle pendici dell'Etna. Roberto Mazzone è stato protagonista di un eroico atterraggio di emergenza ...I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano hanno ripreso stamattina le attività di ricerca dei due piloti delieri pomeriggio sul Monte Calcinera, alla periferia di Linguaglossa, sul versante nord dell'Etna. Presenti dalle prime ore di ieri, immediatamente successive all'incidente, con ...Pozzoli era sfuggito alla morte quasi 20 anni fa: guidava un aereo da turismo in avaria che nel dicembre del 2003 fece un atterraggio di fortuna, in pieno centro di Salerno, sul lungomare, di fronte a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...