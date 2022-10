Il boom delle prenotazioni per il ponte di Ognissanti

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Il fine settimana lungo difa accelerare il turismo. Tra il 28 ottobre ed il primo novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 5 milioni di pernottamenti, 1,2 milioni in più dello scorso anno, che però scontava ancora alcune limitazioni legate alla pandemia. È quanto emerge dalle stime elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti sulla base di un'indagine realizzata sui portali on-line di promo-commercializzazione turistica. Dall'indagine emerge un tasso di occupazione dell'offerta analogo a quello rilevato per lo stesso periodo del 2019, anche se sui portali si rileva il 20% di strutture in meno. Alcune, probabilmente, hanno deciso di restare chiuse perché l'aumentotariffe energetiche rende poco conveniente l'attivita'; altre hanno deciso di uscire, almeno per questo ...