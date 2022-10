Il 29 ottobre Montalto si tinge di rosa

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 ottobre 2022)– In occasione del mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno, il Comune didi Castro in collaborazione con la Polisportiva, Fondazione Vulci e Beatrice Onlus ha organizzato una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione. Prevenire non riguarda soltanto sottoporsi regolarmente agli esami di screening raccomandati, ma anche adottare uno stile di vita che ponga al centro il benessere psicofisico. Prendersi cura di sé vuol dire dedicare del tempo per ascoltare se stessi, comprendere noi e la realtà che ci circonda. La giornata “Incamminiamoci” di sabato 29grazie alla partecipazione di alcuni professionisti sarà dunque un’occasione per approfondire alcuni dei comportamenti e abitudini che determinano il nostro stato di salute e imparando tecniche per ...