Ice e Confindustria al Fort Lauderdale Boat show a supporto aziende

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - In occasione del(26-30 ottobre) Ice Agenzia eNautica hanno organizzato una partecipazione collettiva diitaliane per ile lo sviluppo delle attività di business e di networking degli operatori. Nell'ambito della manifestazione,Nautica e Ice Agenzia, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Miami, hanno programmato un evento per presentare al pubblico statunitense i dati aggiornati dell'andamento dell'industria nautica da diporto italiana e una preview del 63° Salone Nautico Internazionale che si terrà a Genova dal 21 al 26 settembre 2023. La presentazione si è aperta con l'intervento del Direttore dell'Ufficio Studi di ...