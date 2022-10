Ibrahimovic | “Voglio migliorare ogni giorno Non sto bene se non lavoro duro”

Alla Cnn,è tornato a parlare del suo futuro: " Smettere di giocare Non ci siamo ancora . Ho una ...essere in salute e, fin quando sarò a quel livello, continuerò a giocare per ...MILAN,: 'RITIRO NON ANCORA, NONAVERE RIMPIANTI' Queste le sue parole: "Smettere di giocare Non ci siamo ancora. Ho una grande passione per il pallone. Ora ho una situazione ...Il giocatore rossonero: Il giorno in cui rallenterò, voglio che le persone intorno a me siano oneste e dicano che sto rallentando, e allora sarò realista.Ecco quando potrà tornare secondo la Gazzetta dello Sport. Procede tutto secondo i piani per quanto riguarda il recupero dall’infortunio di Zlatan Ibrahimovic Passa il tempo, ma Zlatan Ibrahimovic non ...