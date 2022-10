La Gazzetta dello Sport

Un traguardo ancora da conquistare, per cuisi scatenerà a bordo campo. Per ora.la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il ..."Questa è una delle più grandi fandonie che io abbia mai sentito inla mia carriera. Rispetto ... Allegri La responsabilità è sempre in cima...'è una specie di 'mental coach' per il Milan "... Ibra va a tutta a Milanello. A gennaio tornerà in gruppo Il portiere del Torino Milinkovic-Savic si racconta ai canali ufficiali del granata e parla delle venerazione per Ibra. "Sono stato vicino al basket. Sono bravo in tutti gli sport, avevo tante opzioni ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...