I successi dello Human Technopole di Milano fanno ben sperare per la ricerca

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Probabilmente oggi pochi ricordano le critiche rivolte allodi, una struttura il cui progetto iniziale fu definito dalla senatrice a vita Elena Cattaneo “un grande spot fondato sull'improvvisazione”. Da allora, molte cose sembrano cambiate, e, sebbene a costo di molti sforzi di molte persone, alla fine si è apparentemente arrivati ad un processo di ridisegno definito a maggio 2022 dalla stessa senatrice come un “processo pubblico, aperto, inclusivo e trasparente” e “senza precedenti nel nostro Paese”. Vedremo se così sarà davvero; per intanto, io vorrei qui presentare ai miei lettori uno dei primi risultati tangibili che il mastodontico investimento pubblico ha prodotto. Sono appena stati pubblicati infatti in simultanea su Nature due lavori importanti che iniziano a fare un po’ di luce su uno dei più difficili ...