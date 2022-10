I Pinguini Tattici Nucleari e certi Ricordi che sono speciali

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Idedicano un brano aidei giovani wannabe per sempre, che restano. Il nuovo singolo è «la narrazione di una delicatissima storia d'amore e di speranza, di un passato che si perde a ogni sorgere del sole, di un amore che non cede al buio e si rinnova ogni giorno nei piccoli gesti, nel desiderio di un futuro luminoso e privo di zone d'ombra», assicurano. Almeno fino a domattina ti prometto che Sarò la faccia di cui hai più bisogno L'amico di scuola che ti ruba le biglie O l'amante impossibile taciuto in un sogno "Meglio bruciare che spegnersi lentamente" L'ha detto chi non deve illuminare gli altri Ma io ho paura sempre di rimanere al buio Ideinon sempre ...

... spettacolo ma soprattutto di musica dal vivo! I candidati nella categoria Best Italian Act agli MTV EMA 2022: Ariete, Blanco, Elodie, Måneskin eNucleari - ufficio stampa Ti ...... tanto da arrivare a guadagnarsi 6 certificazioni platino e la top 10 in classifica radio per il solo singolo Superclassico; 3 x platino per Ferma a guardare (con il featuring dei...Sei pronto a scoprire gli artisti che renderanno ancora più speciali gli MTV EMA 2022 con le loro performance Bebe Rexha, David Guetta, Lewis Capaldi, Gorillaz, Ava Max e Muse si esibiranno sul palco ...Per il trevigliese la nuova vita e i video con Jovanotti, Fedez e J-Ax, Salmo. Ora è tra i protagonisti di una serie girata in Val Camonica ...