I neonatologi | “Contro le culle vuote un piano d’emergenza non misure spot”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Noisiamo testimoni privilegiati” dell’inverno demografico che da anni stringe nella sua morsa l’Italia. “Tocchiamo con mano quello che sta succedendo. Purtroppo, nel 2021, per la prima volta nella storia il numero di nati è andato al di sotto dei 400mila nel nostro Paese, con una perdita di quasi il 30% negli ultimi 30 anni. Sono dei numeri davvero molto preoccupanti. E non c’è una ricetta magica per risolvere questo problema”. Ma quella delle“è diventata ormai un’emergenza e come tale va trattata, nel senso che devono essere usati gli strumenti dell’emergenza. Chiediamo un, una commissione permanente che comprenda anche i rappresentanti delle società scientifiche e affronti in maniera profonda il problema anche con interventi emergenziali per modificare rapidamente il ...