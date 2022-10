I migranti supplicano Biden e lui li ricaccia indietro

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Oggi ultimo dibattito Lula Bolsonaro: vietato toccarsi Il Brasile terrà il fiato sospeso questa sera con il dibattito tra Lula e Bolsonaro, due uomini che si stanno combattendo ferocemente per insediarsi dal 1° gennaio 2023 nel Palazzo del Planalto, ma che negli studi della potente Rede Globo dovranno sottostare a un veto: non potranno toccarsi. I dibattiti presidenziali sono quasi un’istituzione in Brasile, un momento in cui i media fanno sentire il loro potere e sottopongono i candidati a una serie di regole e limitazioni che non sono abituali per loro. Parlano di “candidato Bolsonaro”, non di “presidente”, il microfono viene tagliato quando si sfora il tempo a disposizione e una commissione ad hoc respinge o accetta le richieste di replica.ù Ma non toccarsi è una novità. L’elettrizzante dibattito di 12 giorni fa ha subito una svolta quando Bolsonaro, nel terzo blocco, ha appoggiato ...