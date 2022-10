Højlund scalda i motori | domenica può tornare titolare dopo un mese e mezzo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Bergamo. Nel match diperso contro la Lazio, Rasmusè rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. È solo la seconda volta da quando è arrivato a Bergamo in cui gli capita non mettere piede in campo: la prima era all’esordio al Bentegodi contro il Verona, con l’alibi di essere sbarcato in nerazzurro da appena un paio di giorni. In generale il minutaggio del talento danese è stato fortemente contingentato nelle ultime uscite, soprattutto perché il duo Lookman-Muriel ha offerto garanzie tecniche e di affiatamento notevoli. In più il classe 2003 negli spezzoni che ha avuto non è stato propriamente irresistibile. Che poi è la normalità per un ragazzo alle prese con l’ambientamento in un campionato nuovo. Nessun campanello d’allarme: ci mancherebbe altro. Partenza sprint, prestazione convincente col Torino al debutto, gol al Monza, poi ...