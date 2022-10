Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano vince il derby contro Valpusteria e vola in classifica Cade ancora Asiago

Infatti gli aostani impiegano 17 minuti per rompere ile passare in vantaggio con un gol di Lenta. Secondo tempo decisamente più incisivo, 15 tiri verso la gabbia avversaria e Sukhytskyi, ...Da allora il difensore non pi stato in grado di giocare ae, con tutta probabilit , per il 36enne diventer sempre pi difficile pensare di tornare sulda giocatore ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Gli uomini di Gianinazzi si portano in doppio vantaggio, ma si fanno poi recuperare e sorpassare in 50 secondi. Il Ginevra vince 3-2.